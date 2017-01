Se billedserie Daniel Christensens betonpram, FB21, fra Roskilde Fjord er blevet raseret af en brand nytårsaftensdag. Båden er helt ubeboelig, og Daniel er naturligvis stærkt påvirket af branden. Der var ikke en husforsikring på båden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Katastrofe har ramt Daniels husbåd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Katastrofe har ramt Daniels husbåd

Roskilde - 29. januar 2017 kl. 11:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nytårsaftensdag. Klokken er omkring 16, og Daniel Christensen sidder hos en god ven i Accra, hovedstaden i Ghana, da telefonen ringer. Det er hans logerende i den anden ende.

- Daniel, der kommer røg ud af dit vindue.

Cirka sådan husker Daniel Christensen beskeden. Kort efter havde han en indsatsleder fra brandvæsnet i røret.

- Han kunne fortælle at min båd, mit hjem, mit projekt stod i flammer. Det er nok den mest forfærdelige besked, jeg nogensinde har fået. Det gjorde det bestemt ikke bedre at sidde i Afrika, husker han.

Resten af nytårsaften gik med at få booket en flybillet hjem allerede 1. januar, fire dage før han egentlig skulle have været hjem fra ferien hos en god ven, som bor i Ghana. I lufthavnen stod Daniels far for at hente ham.

- Jeg ville direkte ud til husbåden. Min far insisterede på, at jeg ikke tog derud alene, fortæller han stille og roligt.

Hans stemme runger gennem husbåden, hvor vi står. Røglugten er gennemtrængende, nogle af de bærende bjælker er svært brændte, ruderne er sprængte, alt er dækket af sod. På komfuret stå den mad, den logerende skulle have spist nytårsaften. Det kom han aldrig til, ikke at den logerende døde, men en gåtur til Irma blev skæbnesvanger.

Daniel Christensen har lagt alle sine vågne timer og al sin økonomi i husbåden, som i over 30 år var et vrag sat på grund i Roskilde Fjord lidt nord for Bolund ved Risø nord for Roskilde.

DAGBLADET har besøgt Daniel adskillige gange for at følge hans drøm fra fuglelokum til husbåd, og at se alle de detaljer, alt den flotte finish, hele drømmen være ædt af branden gør ondt.

- Jeg stod her i bunden af skibet og tænkte »fuck det lort, nu dropper jeg det, nu vil jeg ikke mere«, fortæller Daniel Christensen om sine første tanker, da han så den raserede båd.

Efter lange samtaler med familie og venner er der dog et lille spirende håb, en smule optimisme, som kun mænd, der en vinterdag i 15 graders frost bevæger sig ud for at inspicere et fuglelokum på en frossen fjord, kan mønstre.

- Der er jo ikke noget alternativ. Jeg skal videre, tilbage. Går jeg nu, så går jeg tomhændet, tomhjertet. Jeg kan mærke, at jeg følelsesmæssigt ikke vil kunne klare at forlade skuden nu. Jeg vil ikke sidde som 80-årig og tænke, at jeg forlod mit livsværk. Det vil jeg simpelthen ikke, forklarer han, mens vi går rundt i bunden af skibet.

Men Daniel Christensen kæmper ikke kun med det følelsesmæssige i at kunne sige farvel til FB21. Økonomisk har branden været langt værre, for Daniel Christensen har ikke en husforsikring på båden.

- Det kræver, at båden havde været bundsynet. Det kræver, at den kommer på land. Det var noget, jeg havde på to-do-listen, men det er også en rimelig stor operation. Lige nu tænker jeg alt muligt grimt om, at jeg ikke fik det gjort. Økonomien er et mareridt, siger han.

Læs hele historien i DAGBLADET Roskilde. Du kan købe den som e-paper her på sitet.

relaterede artikler

Billeder: Sådan går det med betonprammen fra Roskilde Fjord 01. august 2015 kl. 10:08