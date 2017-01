Video: - Gymnastik er et rum for min datter og jeg

Se billedserie Far Christian har godt fat om Isabella på to år og så er det bare af sted til gymnastik. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Roskilde - 29. januar 2017

- Hvor er maven? Den er her. Lige til at kilde. Kilde, kilde, kilde.

Christian Andersen lægger hænderne på maven af sin to-årige datter Isabella, som får sig en kilde-tur. Den lille pige nærmest flækker af grin og hun får en ekstra krammer af sin far.

De to hopper op og drøner videre rundt i Trekronerhallen, hvor gymnastikforeningen HVG holder sundhedsdag.

Normalt står Christian og Isabella klar i Kildegårdshallen søndag morgen 9.30. Men i dag er de to, og resten af far, mor, barn-holdet, overraskelsen ved HVGs sundhedsdag.

- Vi deles om at komme afsted, så nogle gange er det mig, andre gange er det mor. Men vi nyder det. Gymnastik er et rum for min datter og jeg, hvor jeg kan være sammen og lave noget fælles. Hun har glæde af det resten af dagen, siger Christian Andersen, da først holdet er kommet af gulvet.

Højgravide Louise Poulsen er også med med sin søn på 3, Mads. Næste weekend springer de dog nok træningen over, for Louise har termin med familiens næste lille springfyr.

- Gymnastik er ikke min stærke side, men Mads elsker at komme af sted. Og se hvordan han kan bevæge sig, og hygge sig og at han kan opleve, at man kan være sammen med andre på sin egen alder om at bevæge kroppen, det er noget af det, jeg gerne vil give ham, siger Louise Poulsen.

Hos familien Bursøe er hele familien med på holdet for tvillingerne Viktoria og Lukas skal ud og rører sig.

- Jeg kan mærke, at de bliver gladere. Vi bliver gladere. Når vi taler om, at vi skal til gymnastik, så lyser Viktoria og Lukas helt op. De ved de skal ned og være sammen med mor og far og lege på redskaber, og vi taler om det hele søndagen, så gymnastik er ikke bare en time i hallen for os, siger han.

Egentlig skulle der have været plads til 25 børn med hver en forælder på holdet, men de pladser var udsolgt efter 20 minutter og pludselig stod de tre instruktører, Mathilde og Mille Pyll og Katja Spring med et positivt problem, for yderligere 35 børn med mor og fra stod på ventelisten.

- Vi synes ikke vi kunne skuffe så mange. Vi kunne ikke være i salen på Himmelev Gymnasium, den var bare for lille. Så vi fik plads i hallen på Kildegården, hvor vi alle kunne være. Så nu er vi 100-110 hver søndag formiddag. Det er simpelthen fantastisk at stå der, siger Mathilde Pyll.