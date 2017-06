Se billedserie Japanske Aiko udsmykker Orange Scenes bagtribune med ordene »We all mean something«. Foto: Anders Ole Olsen

Video: Graffiti-hovednavn nedbryder fordomme

Roskilde - 27. juni 2017 kl. 11:18 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fordomsfuldt blik vil ikke gætte, at det er den lille 40-årige japanske kvinde på Orange Scenes endetribune, der står for årets graffitiudsmykning af Roskilde Festivals stjerneplads for graffitikunsten.

New York-bosatte Aiko er i sig selv en markør i den lighedsdebat, festivalen forsøger at rejse i år.

Som kvinde og asiat stikker hun ud på den internationale graffitiscene, og ifølge hende selv er det også en af årsagerne til, at hun er blevet et navn inden for graffitikunsten.

- Jeg tror, jeg er den første kvinde, der har fået en karriere ud af at male graffiti, siger Aiko, der også mener at være både den første kvinde og første asiat til at være Roskilde Festivals graffiti-hovednavn.

Med fire festivaler på bagen er hun ikke bare en inviteret celebritet blandt de 60 graffitikunstere, festivalen har hyret.

- Jeg kan godt lide Danmark og har været her otte-ni gange. Jeg har også været på Roskilde Festival mange gange, og sidste år kom jeg for at lave graffiti. Her fik jeg kontakter i det danske graffitimiljø, og i år spurgte festivalen så, om jeg ville komme og lave noget, som er for alle, siger Aiko.

