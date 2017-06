Video: Elever var cirkusartister for en aften

Den gamle historie om børn, der stikker af fra hjemmet for at blive en del af cirkusverdenen, blev for en enkelt dag til virkelighed for hele 2. årgang på Himmelev Skole. Eleverne i 2.a, 2.b og 2.c har brugt to af deres flexuger på projektet »Børn i manegen«, og det hele kulminerede torsdag aften med, at de optrådte for venner og familie med deres egen forestilling i Cirkus Baldonis telt, der for tiden står ved Hyrdehøjcentret.