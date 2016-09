Video: Drivers Event for 25. gang

For 25. gang ligger FDM Sjællandsringen baner til Drivers event. Her kan motorsportsinteresserede i alle aldre se forskellige biler og motorcykler med et betydeligt antal hestekræfter.

Et tiltag sat i værk for at forhindre uforsvarlig kørsel på de danske veje. Derfor var der blandt andet opstillet en bil fra et rigtigt biluheld ved siden af et informationstelt, hvor gæsterne kunne stille spørgsmål.