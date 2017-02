Se billedserie Aktionsgruppen Welcome to Denmark var mødt op i Roskilde Lufthavn, hvor de forsøgte at blokere en ventet udsendelse af afviste asylsøgere fra Afghanistan. Foto: Claus Bech/Scanpix Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Video: Demonstration foran lufthavnen for udviste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Demonstration foran lufthavnen for udviste

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 12:24 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bus med flere demonstranter fra foreningen Welcome to Denmark ankom tirsdag kl. 10.30 til Roskilde Lufthavn. De ville demonstrere imod, at 10 afviste asylansøgere skal sendes tilbage til Afghanistan.

Roskilde Lufthavn har ikke kunnet bekræfte, at en sådan flyvning er booket. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de ikke har modtaget information hverken om flyvning eller demonstration. Rigspolitiet har ikke villet kommentere sagen.

Talsmand for foreningen, Søren Warburg, siger, at foreningen har fået nys om flyvningen fra de afviste asylansøgeres advokater.

- Vi står her jo for at demonstrere imod, at de skal sendes hjem. Vi mener ikke, at nogen skal sendes hjem, siger han.

Også aktivist i foreningen Anders Bruun siger, at de som udgangspunkt er imod hjemsendelser generelt.

- Alle, der kommer hertil, skal ikke kunne udvises, heller ikke hvis de har begået noget kriminelt. Så skal de jo bare afsone i Danmark, siger han.

Søren Warburg mener, at regeringen fejlvurderer, når den sender afviste asylansøgere hjem og ønsker, at Danmark og EU tager mere ansvar for flygtninge.

- Danmark og EU skal tage et større globalt ansvar. Det er også derfor, vi står her i dag, siger Søren Warburg.