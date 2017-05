Se billedserie Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Video: Børnehus løbet over ende af Klovne-glade løbere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Børnehus løbet over ende af Klovne-glade løbere

Roskilde - 06. maj 2017 kl. 21:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange mennesker kommer der til et Klovneløb, to kilometer rundt i Hyrdehøjskoven, med start og mål ved Børnehuset Hyrdehøj? I børnehuset, som lørdag var arrangør, var forhåbningerne, at der måske kom et par hundrede. Men ved startstregen kunne det gøres op. Intet mindre end 321 deltagere ville være med til at klovne sig igennem de to kilometer i fantastisk dansk forårsvejr.

- Vi er faktisk pænt stolte over, at der er kommet så mange. Der er mange med tilknytning til institutionen, men der er mindst lige så mange udefra. Det er fantastisk, lyder det fra en af initiativtagerne, pædagogmedhjælper Dorthe Stilling

.

Stina Grube Roy har børn i Børnehuset Hyrdehøj og hun har dem begge med, Anna på 4 og Otto på 2 år.

- Det handler for mig om at støtte et godt formål og så have noget socialt sammen, både med mine børn, men også med de andre forældre. Motionen kommer faktisk først i tredje række, men det er en god sidegevinst, griner hun inden familien trækker over til opvarmningen.

Hospitalsklovnene Rebus, som er at finde på Roskilde Sygehus alle mandage, og Pip var mødt op for at få børnene godt afsted ud i Hyrdehøjskoven.

- Det er dejligt. Det er en fest. I dag er en af de lette dage. Det er ikke altid let at være hospitalsklovn, men i dag er det bare at nyde opmærksomheden og give igen, siger Rebus, som har mødt et par børn, som han har hilst på oppe på sygehuset.

Efter den store succes skal børnehuset nu evaluere på, om de kan løfte opgaven med et klovneløb igen til næste år.