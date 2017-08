Video: 700 stemmer startede skoleåret med en helt ny sang

Inspirationen har han fra sin tid på højskole og i FDF, hvor det at skrive sange og synge sammen er med til at styrke fælleskabet.

Andreas Nesgaard har lagt meget arbejde i at få de rigtige ord ind i versene, for de skal trods alt holde i mange år og synges et utal af gange.

- Det skal ikke være for banalt og heller ikke så abstrakt, at der ikke er nogle børn, der forstår det. Samtidig skal det ikke være så aktuelt, at det ikke giver mening om to år, siger sangskriveren, som har været på skolen i et år og fra første dag har haft planer om at lave en skolesang.

I videoen herunder kan du høre eleverne synge. Det er dog ikke skolesangen, men den mere velkendte "Du kom med alt, hvad der var dig".