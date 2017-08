Kulturcosmos bliver erstattet af et nybygget kulturhus, der også kommer til at rumme biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv. Foto: Anders Ole Olsen

Viby får kulturhus

Roskilde - 26. august 2017 kl. 17:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver sendt rigtig mange millioner kroner sydpå i kommunen med det budget, der blev indgået forlig om i weekenden.

Det løft, som Viby Torv allerede er i gang med at få, bliver nemlig understøttet med yderligere 37,5 millioner kroner, som bliver afsat til at samle biblioteket, Kulturcosmos og Lokalhistorisk Arkiv under samme tag i et nyt kulturhus, der skal blive et levende samlingssted for borgerne i lokalområdet.

Ydermere er det aftalt, at Ramsøhallen skal udbygges med en etape 2. Præcis hvordan det skal ske, vil det ny kultur- og idrætsudvalg tage op efter nytår, og brugerne af hallen får et stort ord at skulle have sagt i forhold til, hvad der skal prioriteres i forbindelse med udbygningen, som foreløbig er sat på budgettet med 16 millioner kroner.

For begge projekter gælder dog, at ikke pengene er til rådighed i 2018, men først i den takt, som projekterne tager form. Men med et samlet beløb på den dyre side af 50 millioner har det gamle Ramsø fået et stort stykke af andelsbudgettet, set i forhold til indbyggertallet.