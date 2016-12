Se billedserie Tinna Damgård-Sørensen håber, at det også denne gang lykkes at redde Skuldelev-Skibene fra at blve bølgernes bytte. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vi er bedre forberedt end sidst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi er bedre forberedt end sidst

Roskilde - 26. december 2016 kl. 17:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tinna Damgård-Sørensen har lejet et værelse på vandrerhjemmet i nat. Men hun er langtfra sikker på, at hun får sovet eller blot tid til at lægge sig og slappe af et øjeblik.

Direktøren for Vikingeskibsmuseet er nemlig sammen med de fleste af medarbejderne og en mindre hær af håndværkere i fuld gang med at sikre det smuldrende museum imod endnu en brådsø, der er nogle få timer væk.

- Det eneste gode, jeg kan se i det, er, at vi er bedre forberedt denne gang, end vi var i 2013, sukker Tinna Damgård-Sørensen

I forbindelse med Bodil nåede vandet et godt stykke op af ruderne i glasfacaden mod fjorden. Dertil kom bølgerne, der brød mod ruderne - plus diverse drivtømmer, der lå og hamrede mod de vinduer, som i den situation er det eneste, der forhindrer vandet i at fosse ind over de 1000 år gamle Skuldelev-skibe, der er udstillet få meter fra vinduerne.

Dengang for tre år siden blev der i hast rigget en indvendig forstærkning til med stivere bagud, der støttede nogle masonitplader på indersiden af vinduerne. Det holdt stand, men det fik museet til at tage sine forholdsregler, og siden er der blevet støbt ankre ned i betongulvet og lavet skræddersyede plader, der ikke blot dækker ruderne, men også rammerne, der gav sig sidst og generelt ikke er, hvad de har været.

De plader, der forstærkes med denne gang, er tilpasset nøje, så der ikke er sprækker imellem dem, og trækonstruktionen, der støtter bagud, er dels af betydelige tykkere kaliber end før, og dels placeret med langt mindre mellemrum. Og så er der mellem hver plade og rude denne gang en gummimåtte, som er med til at absorbere de bevægelser, der kommer i ruderne, når de bliver udsat for pres.

Hele den sindrige konstruktion har været sat op en enkelt gang til afprøvning og øvelse, hvorefter den har ligget parat i en container som et gigantisk samlesæt, der kunne tages frem, når tiden var inde. Og det var den i dag, hvor museets egne folk var i stand til at montere stormflodssikringen.

- Vi vil gerne være så uafhængige af beredskabet som muligt, for vi ved, at når vi er truet, så har de også en masse andet at se til, siger Tinna Damgård-Sørensen.