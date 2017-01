Venstre: Lyt nu til kritikerne

- Hvis en stor handicaporganisation siger, at de frygter, at en lift er et tilbageskridt i forhold til, at handicappede skal kunne hjælpe sig selv, så mener jeg, vi skal lytte og få talt den kritik ind i projektet. Det lyder jo som om, at her er en brugergruppe, vi er i gang med at tænke ud af den ny bredtfavnende badeby. Kritikken kunne lige som kritikken fra Dansk Svømmeunion have været klaret ved at inddrage både brugerne og politikerne, siger Bent Jørgensen.

- Hvis DHIF kan komme med så generel en kritik og pege på, at end ikke placering af de enkelte funktioner er optimal, så er det et tegn på, at arbejdet ikke er gjort godt nok. Jeg må indrømme, at jeg ikke havde troet, at vi i Roskilde byggede så stort et projekt ved at udelukke brugergrupper fra at præsentere berettiget kritik. Det peger igen på en borgmester, som har truffet for mange beslutninger selv, for forvaltningen laver vel kun det, de bliver sat til fra det politiske flertals side?