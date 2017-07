Venlig mand bestjålet i sit hjem

En 89-årig mand, der bor på Byvolden, viste sig fra sin venlige side, da en udenlandsk mand fredag ringede på hans dør og bad om at få noget at skrive med og på, så han inviterede ham indenfor, mens han fandt papir og kuglepen.

Der ringede heller ikke nogen alarmklokker, der ringede, da gæsten spurgte, om værten kunne veksle nogle småmønter, han havde - men det burde der måske, for efter at den 89-årige igen var blevet alene i lejligheden, opdagede han, at han var blevet bestjålet for 2200 kroner. Det var penge, som lå i hans pung tidligere på dagen, og som den fremmede så sit snit til at snuppe under besøget.