Fodboldklubben Roskilde KFUM kan notere, at de tre madboder, klubben drev på dette års Roskilde Festival, gav et underskud på 75.000 kroner. Det kunne have været et mindre overskud, men der er forsvundet for cirka 100.000 kroner i penge og varer fra boderne. Nu strammer klubben op og giver de frivillige bedre instruktion. Foto: Anders Ole Olsen

Varer og penge forsvandt fra festivalboder

Så meget er der forsvundet i svind af penge og varer, og det kan langt fra forklares med en femmer for meget i byttepenge og overskydende mad. En stor del af tabet skyldes, at der ikke er spor af halvdelen af den fadøl, boderne skulle have tjent penge på at sælge.

- Vi forventer ikke, der er nogle af de 450 frivillige, som har været for tørstige, men kan jo ikke afvise, at der er drukket en øl eller to, Vi tror mere, at svaret skal findes i, at vi ikke har været gode nok til at instruere vores personale i at tappe fad øl rigtigt, således at skum og halve øl kunne undgås, siger Jan Themsen fra Roskilde KFUM og forklarer, at klubben vil give en bedre instruktion til næste år for at forhindre et lignende spild ved ølhanerne.