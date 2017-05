Roskilde Bank havde næppe handlet anderledes og fået mindre tab, hvis revisionen havde afgivet mere kritiske bemærkninger i protokollerne, mener Ernst & Young. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Var der alternativer til blanke erklæringer? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Var der alternativer til blanke erklæringer?

Roskilde - 31. maj 2017 kl. 12:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at afgøre, om revisionsselskabet Ernst & Young har været skyld i Roskilde Banks tab uden at vide, hvad de skulle have gjort bedre.

Sådan lød en væsentlig del af Ernst & Youngs ræsonnement, da deres tre advokater tirsdag procederede i Roskilde Bank-sagen.

Finansiel Stabilitet har kritiseret, at Ernst & Young afgav blanke erklæringer i protokollerne over bankens interne revision og administration, men det kan revisionen ikke bruge til noget.

- Finansiel Stabilitet har ikke gjort sig den ulejlighed at fortælle os, hvordan den erklæring skulle have set ud. Hvordan kan man vurdere et alternativt scenarie uden at have en idé om, hvordan en erklæring skulle have set ud? spurgte advokat Anders Tengvad.

Han mener ikke, at noget tyder på, at en anderledes erklæring ville have fået hverken bestyrelsen, Finanstilsynet eller ratingbureauet Moody's til at se anderledes på banken.

Det var ganske enkelt ikke op til revisionsprotokollerne at afværge, at banken fortsatte sin vækst og dermed forøgede tabet ved krakket i 2008.

Anders Tengvad peger på, at revisionens erklæringer om bankens interne forhold ikke var inde i billedet, når bestyrelsen tog stilling til de enkelte kreditter.

- Et planlagt projektbyggeri bliver hverken bedre eller dårligere forretning afhængigt af forholdene i intern revision, bemærkede han.