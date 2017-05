Billedet er taget ved en af brandvæsnets helt lovlige øvelser ved Vigen Strandpark og brandvæsnet har i øvrigt tilladelse til at bruge vandscootere på fjorden. Foto: Kim Rasmussen

Vandscootere blæser på reglerne i Roskilde Fjord

Roskilde - 10. maj 2017 kl. 12:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnefogden på Roskilde Havn, Sven Hvid, råber op efter weekendens dødsulykke i Københavns Havn, hvor to unge kvinder blev dræbt af en flyvende vandscooter. I syv år har han været havnefoged, og problemet med vandscootere vokser år for år.

- I sommerhalvåret går der ikke en uge, uden at jeg oplever folk på vandet på vandscootere til trods for, at reglerne er ganske klare, siger Sven Hvid.

Roskilde Fjord er et EU-beskyttet fuglereservat, og det er helt forbudt at bruge vandscooter i hele fjorden på nær på et afmærket område ved Frederiksværk.

- Det er som regel knægte i 20-25 års alderen uden respekt for, at de kører motorcykel på vandet, som jeg ser blæse rundt. Loven kræver ikke synlig markering af scooterne, i form af for eksempel en nummerplade, så det er umuligt at finde frem til ejerne, siger Sven Hvid.

Hans oplevelse er også, at de betjente, som kommer på havnen, faktisk sjældent kender reglerne indgående, og derfor har de svært ved at håndhæve loven.

- Desværre oplever jeg, at betjentene ikke kender lovgivningen indgående nok. Jeg har endda set folk på vandscooter slippe af sted med at argumentere for, at det, de ræsede rundt på, ikke var en vandscooter - og dermed godt måtte være på fjorden, siger han.

Det er havnefogedens opfattelse at det specielt er lokale, som blæser på reglerne. Det kan du læse mere i DAGBLADET Roskildes betalte udgaver.

