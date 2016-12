Vandet i Roskilde Fjord kom bekymrende tæt på atomaffaldet. Det viser, at Risø ikke er det rette sted at opbevare den slags, mener Joy Mogensen. Foto: Allan Nørregaard

Vandet faretruende nær atomaffaldet

Roskilde - 30. december 2016 kl. 12:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

70 centimeter. Så meget - eller lidt - var det ventet, at vandet ville være fra at nå det danske atomaffald på Risø under stormen Urd.

Prognoserne holdet ikke stik - vandet toppede en meter under containerne med atomaffaldet - men Roskilde-borgmester Joy Mogensen (S) mener, at forskrækkelsen sætter en tyk streg under, at Risø ikke er det rigtige sted at oplagre radioaktivt affald.

- I krisestaben var vi nogle, der fik sved på panden. Vi sidder med sikring af flere hundrede boliger i nord, sikring af inderhavnen, sikring af uvurderlig national kulturarv på Vikingeskibsmuseet - og så kan vi risikere at få et fjerde område, hvor vi skal gøre en indsats for at sikre atomaffaldet. Dér kunne jeg godt tænke mig et godt råd fra ministeren om, hvad jeg skulle gøre, for vi havde ikke flere folk at sætte ind, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange centimeter ministeren har det godt med, siger Joy Mogensen med adresse til den ny uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

