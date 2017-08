Værebrovej: Sådan vil kommunen lave sikre cykelstier

Kommunen har derimod besluttet, at der skal laves cykelstier på begge sider af Værebrovej. Det kommer til at ske ved, at der skal opkøbes jord fra en stribe grundejere langs sydsiden af Værebrovej for at gøre plads til den nye cykelsti på sydsiden.

For at få plads til den nye sti på sydsiden af vejen skal Værebrovej flyttes et par meter mod nord. Det kommer til at ske på strækningen fra Ørnevej til Møllevej. Denne strækning bliver projektets anden etape. Kommunen anslår, at syv grundejere skal af med tilsammen 200 kvadratmeter jord for, at projektet kan blive en realitet.