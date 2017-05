Vægmaleriet ved sygehuset har fået nyt motiv. Denne gang har kunstneren No Title valgt at sætte fokus på hjertet.

Send til din ven. X Artiklen: Vægmaleri ved sygehuset får hjertemotiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vægmaleri ved sygehuset får hjertemotiv

Roskilde - 16. maj 2017 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet et nyt vægmaleri på muren på Køgevej i Roskilde lige over for rådhuset. Maleriet er det seneste skud på stammen i serien af vægmalerier under navnet »Hospital Wall«, som er udført af den lokale kunstner No Title.

Projektet går ud på at male en serie af sammenhængende malerier på væggen med jævne mellemrum, og da det er en af Roskilde Sygehus' bygninger, som er lærred for malerierne, tager motiverne udgangspunkt i kroppens systemer og strukturer. Denne gang er det hjertet, som er motivet for maleriet.

- Hjertet som motiv er så overlæsset af symbolik og klichéer, så det er næsten umuligt at arbejde med på en interessant måde. Jeg har derfor forsøgt at skrælle de lag helt væk og lave et mere usentimentalt billede, som fremstår mere råt og blottet. Et hjerte fuld af attitude og rå energi. Kroppen rummer mange modstridende udtryk som skønhed, grusomhed, sanselighed og lidelse. Jeg prøver at fange nogle af disse mange facetter i mine malerier på væggen, siger No Title.

Kunstneren står bag en række udsmykningsopgaver på gader og stræder over hele landet og stod for nylig bag et større vægmaleri på Bønnelyckes Plads.

- Beboerne i Roskilde må sørge for at nyde maleriet, mens de kan. Jeg vender tilbage igen på et senere tidspunkt og fortsætter serien med et nyt, siger han.

Muren er venligst stillet til rådighed af Roskilde Sygehus.