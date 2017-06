VVM om kystsikring afvist

- Vi havde ventet at de ville vende tommelfingeren nedad. Vi har nu haft et par timer til at læse afgørelsen og det vi kan læse er, at VVM'en kun er afvist fordi vi skal lave vores lokalplan om. Det betyder også, at når VVM'en igen skal behandles, så vil den langt hen ad vejen være kendt stof for dem der skal behandle den, siger hun.