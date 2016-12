Søndag eftermiddag var der indkaldt til informationsmøde i Jyllinge Nordmark og vurderingen fra DAGBLADETS udsendte er, at der var omkring 200 beboere til stede, da borgmester Joy Mogensen og beredskabschef Lars Robetje fra Østsjællands Beredskab informerede borgerne.

Artiklen: VIDEO: Sådan skal stormfloden have tæsk

Hvordan forhindrer man vand der står 1,7 meter over dagligt vande i at trænge ind i et lavtliggende boligområde?

Det er det spørgsmål, som de næste halvandet døgn vil vise, om beredskabet har svaret på.

Ideen om at fylde Værebro Å op og pumpe vand ud er droppet.

- Det ligner en uklog beslutning lige nu. Der kommer 180 kubikmeter vand igennem åen hvert minut og umiddelbart kan vi kun få etableret pumpekapacitet på 100 kubikmeter, så det er ikke en løsning vi går efter, lyder det fra beredskabschef Lars Robetje.

I stedet skal der lægges de såkaldte watertubes – vandpølser- ud rundt om hele den lavtliggende del af Jyllinge Nordmark.

- Vi har indhentet tre kilometer watertubes til opgaven i Jyllinge Nordmark. Den skal lægges strategiske rigtigt, så vi vinder over vandet. Derudover har vi fået 2,5 kilometer watertubes til rådighed til opgave i Roskilde. Noget af grejet kommer helt fra Nibe. Desuden har vi over 100.000 fyldte sandsække, siger han.

De bekymrede borgere som DAGBLADET talte med til informationsmødet søndag eftermiddag er bange for at vandpølserne simpelthen ikke kan nå højt nok op og dermed holde vandet ude.

Men beredskabet har en plan. Der skal stables vandpølser oven på hinanden. På de lavest liggende steder skal der lægges to vandpølser på jorden, og så skal der stables en pølse ovenpå. De to nederste har en diameter på 1,25 meter og den på toppen har en diameter på 0,6 meter. Samlet højde 1,85 meter. Varslingerne lyder lige pt. på at vandet vil stå i 1,73 meter.

- Naturligvis bliver pølserne ikke helt runde og naturligvis vil de også synke lidt i terræn. Men vi lægger den ikke i kote 0. Så der skal lægges lidt til de 1,85 og det er det der gør, at vi er optimistiske, lyder det fra Lars Robetje.