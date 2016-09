Sådan ser Roskildes nye svømmehals-projekt ud. Ombygningen af vandtårnet er dog ikke med i projektet. Projektet kan ende med at blive 30 millioner kroner dyrere.

Send til din ven. X Artiklen: V og S: 30 mio. ekstra til svømmehal er for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V og S: 30 mio. ekstra til svømmehal er for meget

Roskilde - 08. september 2016 kl. 12:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde: Politikerne er ikke parate til at betale 30 millioner kroner ekstra for en ny svømmehal, og de vil beholde alle de planlagte funktioner i svømmehallen, som fx 50 meter bassin og wellness-område.

Alligevel vil de i forhandlinger med de entreprenører, som har været væsentlig dyrere end forventet, for at se, om prisen ikke kan forhandles ned, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi skal have trykprøvet de her priser. 30 millioner, eller cirka 25 procent, er en ganske væsentlig overskridelse af et budget. Det er over, hvad vi bør acceptere, siger Venstres gruppeformand Bent Jørgensen.

- 165 millioner kroner er mere end et helt års anlægsbudget i Roskilde Kommune. Da vi begyndte at snakke svømmehal, snakkede vi 60-75 millioner kroner. Nu nærmer vi os 100 millioner kroner mere end det. Men jeg er ikke overrasket, flertallet ønskede den absolut dyreste løsning. I mine øjne var det ikke engang den bedste. Jeg vil rigtig gerne have mere svømmehal til Roskilde. Men for det beløb her kunne vi have bygget i Trekroner og fået noget svømmehal i Viby. Vi kan altså købe guld for dyrt, siger Bent Jørgensen.

Borgmester Joy Mogensen (S) er helt på linje. Prisen skal ned.

- I budgetforliget har vi aftalt, at svømmehallen ikke må forværre vores økonomiske balance. De her priser er for høje, så vi skal have forhandlet os ned. Det er to-tre entrepriser, som ligger væsentligt for højt, en af dem er desværre den store entreprise på beton. Vi har den økonomi, vi har, og ingen ønsker at skrotte funktioner i projektet. Det er dog ikke første gang i verdenshistorien, vi har en licitation, som vi efterfølgende skal ind i en forhandling om. Jeg tror, vi kommer i mål, siger Joy Mogensen.