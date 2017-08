Lars Lindskov (K) og Bent Jørgensen (V) har haft en snak og vil nu være fælles om at trække det store socialdemokrati mod højre.

V og K lægger stridsøksen

Roskilde - 24. august 2017 kl. 12:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da forhandlingerne om det kommende års budget blev indledt tidligere i dag, mødte Venstre og Konservative op med et fælles udspil.

Lokalt har de to partier haft ganske svært ved at finde fælles fodslag. Forholdet mellem dem har til tider været anstrengt - samspilsramt, om man vil - og V og K har ofte fremstået som hinandens fjender snarere end borgerlige slægtninge. Det er måske slut nu, for selv om det fælles udspil kun har tre punkter, kan det ses som en ny start.

- I stedet for at råbe os længere fra hinanden, er det bedre at finde områder, vi kan samarbejde om for at lægge pres på det røde flertal, der er, siger Bent Jørgensen (V).

Det er Lars Lindskov (K) enig i.

- Nu har Bent og jeg haft en snak, og vi starter på en frisk, og så må Bent tage snakken med folk i baglandet, som har valgt at være håret i suppen, og som har trukket Venstre væk. Jeg glæder mig over, at Venstre er tilbage ved forhandlingsbordet, så vi ikke kun er ét borgerligt parti, der trækker Socialdemokratiet til højre, men to, siger Lars Lindskov.

