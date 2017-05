Fjernvarmepengene skal blive i rørene. Det er der enighed om, og Venstre finder det overflødigt med en byrådsbeslutning, eftersom Folketinget allerede er ved at stoppe muligheden for at trække penge ud. Foto: Kim Rasmussen

V: S-forslag er helt overflødigt

Roskilde - 16. maj 2017 kl. 07:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Peter Madsen fra Venstre trak både lidt på skuldrene og på smilebåndene, da han i DAGBLADET forleden læste, at den socialdemokratiske ordfører i byrådet, Karim Arfaoui, ønsker en byrådsbeslutning op, at Roskilde Kommune ikke vil trække »forrentning af egenkapital« ud af de forsyningsselskaber, kommunen er medejer af.

Initiativet til byrådsbeslutning kommer i Peter Madsens øjne lige lovlig sent og er desuden fuldstændig overflødigt.

- Vi drøftede det i Venstres byrådsgruppe, dengang spørgsmålet var aktuelt - for halvanden måneds tid side - og var enige om, at der ikke skal trækkes penge ud. De skal blive, hvor de er, for det er fjernvarmekundernes penge, og de skal bruges til gavn for dem. Men dengang var det svært at få en reaktion ud af socialdemokraterne, som dog til sidst meldte ud, at de var enige med os, siger Peter Madsen.

Han er glad for, at der er fodslag, men har svært ved at se formålet med forslaget.

- Regeringen har jo allerede fremsat et lovforslag om, at de kommuner, der vil trække penge ud af forsyningsselskaber, vil blive modregnet 100 procent i bloktilskuddet, så det er ikke noget, der kommer til at ske. Ingen kan være uenige med Karim Arfaoui i det her, men mon ikke fjernvarmekunderne kan være mere trygge ved lovgivningen end ved et socialdemokratisk løfte i byrådet? spørger Peter Madsen.