Hle trafikken omkring den del af Roskilde der strækker sig fra spritkrydset til Sankt Jørgensbjerg bør gentænkes, lyder det nu fra Venstre.

V: Nødvendigt at se på genåbning af Sankt Jørgensbjerg for at undgå kaos

Roskilde - 15. februar 2017 kl. 06:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kommer man væk fra hallerne og idrætsparken i bil? Hvordan undgår vi, at trafikken bryder helt sammen i centrum ved de store arrangementer, som finder sted i Roskildes hjerte?

Venstre vil have en ny trafikplan for området.

- Det gælder fra Spritkrydset over idrætsparken, hallerne, rundkørslen på Helligkorsvej og helt til Sankt Jørgensbjerg, siger Peter Madsen.

Han mener, sagen er mere aktuel end nogensinde.

- Dels havde vi jo desværre endnu et trist trafikuheld i rundkørslen på Helligkorsvej, men vi bygger jo også ud i området. Der er kommet meget større haller, og et nyt stadion med endnu flere funktioner er på vej. Men vi fastholder tilkørselsforhold og frakørselsforhold. Det kan kun gå galt, siger Peter Madsen og fortsætter:

- Allerede i dag mærker bilisterne jo, hvor håbløst det er at komme til og fra Roskildehallerne. Udkørslen til Holbækvej fra Møllehusvej er håbløs. Udkørslen fra Rådmandshaven til Ringstedgade er også rigtig skidt. At bilisterne har så dårlige forhold, smitter jo af på områdets andre trafikanter - de får også et mere usikkert område at færdes i, siger Peter Madsen.

Venstre var imod en lukning af Sankt Jørgensbjerg for trafik, og det er partiet ifølge Madsen fortsat.

- Vi kan ikke bare spærre Sankt Jørgensbjerg af for trafik og så tro, at det ikke påvirker resten af vores by. Selvfølgelig gør det det. Derfor må vi også tænke en genåbning af Sankt Jørgensbjerg ind, når vi skal lave en forkromet trafikplan for hele den del af byen.

Så snart der igen kommer en sag på plan- og teknikudvalgets møde om trafikken i området, så vil Venstre presse på for en trafikplan.

- Det skylder vi også de mange tusinde brugere, som hver dag kører gennem spritkrydset. Det har været håbløst i mange år, men det er lige som om, at det er blevet lagt til side til fordel for mange andre trafikinvesteringer i vores by, siger Peter Madsen.