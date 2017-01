V: Borgmesteren skal redegøre for badeby-reduktioner

- Det er mig bekendt kun borgmesteren, der har set de her reduktioner, så ansvaret er hendes. Borgmesteren må indkalde samtlige partier og så redegøre for, hvilke konsekvenser de her reduktioner på et to-cifret millionbeløb har. Ville man gerne have undgået at få den offentlige kritik fra brugergrupperne, så kunne man da have sagt sig selv, at det havde været smart at tage brugerne med på råd. Det har man gjort før i processen, men ikke nu, når der skal findes besparelser. Dem vil man ikke drøfte med brugerne. Hvorfor?, spørger Bent Jørgensen.