Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: V: 12,8 millioner er ingen bagatel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: 12,8 millioner er ingen bagatel

Roskilde - 07. marts 2017 kl. 14:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører ingen steder hjemme at melde ud, at alle de penge, der er nødvendige for at bygge en svømmehal, er til stede i budgettet, når virkeligheden er, at der er tale om en kæmpe budgetoverskridelse.

Sådan lyder det fra Venstres gruppeformand, Bent Jørgensen, efter at borgmester Joy Mogensen (S) mandag meldte ud, at der i budgettet stadig er 13,8 millioner kroner i uforbrugte driftsmidler, der egentlig skulle være brugt på svømmehallen.

- De sparede driftsmidler, der skal til, hvis man vil sige ja til de 147,8 millioner kroner, er til stede i budgettet - hvis det altså er det, man vil, sagde Joy Mogensen.

Men det er helt misvisende at antyde, at økonomien dermed hænger sammen for det prestigefyldte anlægsprojekt, mener Bent Jørgensen.

- Det er jo slet ikke tilfældet. Det lader til, at udgangspunktet for økonomien efterhånden er 143,8 millioner plus ratslør, men det er det ikke. Udgangspunktet er de 135 millioner kroner, der er vedtaget i anlægsbudgettet. Om der er ubrugte driftsmidler eller ej, har intet med det at gøre, for de skal lægges tilbage i kassen, og hvis det anlægsbudget, der er vedtaget, ikke kan holde, må vi alle sammen se hinanden i øjnene igen. Det er de 135 millioner og en budgetoverskridelse på 12,8 millioner, som borgmesteren skal forholde sig til, siger Bent Jørgensen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - også som e-avis.