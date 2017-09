Utæt tag flytter håndboldkamp

HØJ skulle fredag aften have åbnet sæsonen hjemme mod FIF i Ølstykke, men her er taget utæt. Så nu er kampen flyttet til Roskilde.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra HØJ. Her skriver klubben:

- Endnu engang må HØJ akut finde et alternativ til afvikling af en vigtig kamp for klubbens 1. divisionshold på grund af et utæt tag i Ølstykkehallen, som normalt er klubbens hjemmebane. Roskildehallerne stiller faciliteter til rådighed med kort varsel.

- Det er simpelthen så frustrerende og utilfredsstillende for os, at der ikke er fundet en sikker og permanent løsning på problemerne i Ølstykkehallen, for vi vil helst spille der. Sidst jeg var i kontakt med Egedal Kommune om sagen blev vi stillet i udsigt, at når tagrenovationen gik i gang, ville vi ikke kunne mærke problemerne, men det passer så desværre ikke. Jeg frygter helt ærligt for hele efteråret, både hvad angår træning og kampe for vores mange medlemmer og for vores elitehold. Derfor har jeg i dag bedt om et møde hurtigt med de ansvarlige på området i Egedal Kommune, så vi kan få lagt en plan for, hvordan vi styrer os igennem den kommende periode, siger Lars Vinther, direktør i HØJ Elitehåndbold.

Kampen spilles kl. 19.30 i Roskildehallens Hal D2.

- Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange HØJ-støtter finder vej til Roskildehallen i aften, for det er rent sportsligt et lille tilbageslag, at vi ikke kan spille på vores egen hjemmebane, fortæller Lars Vinther.

- Men stor tak til Roskildehallen og Roskilde Håndbold for endnu engang at hjælpe os ud af en akut knibe med baggrund i de ringe forhold i vores egen hal.