Usansynligt solouheld: Chokeret kvinde hjulpet ud af væltet bil

En bil væltede om på siden i et usandsynligt solouheld, som for en stund spærrede Håndværkervej onsdag eftermiddag.

En kvinde var på vej hjem fra havecenteret, da et øjebliks uopmærksomhed fik hende for langt ud i vejsiden. Højre forhjul kom over kantstenen og fik fat i et træ, hvilket fik bilen til at vende 180 grader og vælte om på siden.