Ungt dansk metalband spiller Europa tyndt

- Vi er deres supportband og fungerer som opvarmning, så jeg håber, at så mange som muligt kommer tids nok til koncerterne, så de også får hørt os. For så er der godt nok mange potentielle nye VOLA-fans, som vi får lov at spille for - der kommer mellem 1000 og 2000 mennesker til mange af koncerterne. Det bliver helt vildt og stort, og det er en drengedrøm at køre Europa tyndt i en stor tourbus, hvor vi skal sidde tæt op og ned af et band, vi ser op til, siger Nicolai Mogensen.