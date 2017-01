Se billedserie Neden for de evakuerede lejligheder ligger indbo, der blev ofret i bestræbelserne på at bringe alle personer i siikkerhed. Foto: Steen Østbjerg

Unge undgår at stå uden tag over hovedet

Roskilde - 18. januar 2017 kl. 12:05 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at gå mindst et par uger, før de mest røgskadede boliger i Møllehusene igen er til at bo i. Det vurderer Jonas Bjørn Whitehorn fra Boligselskabet Sjælland, som ungdomsboligerne er en del af.

Og det efterlader en del af de beboere, der blev evakueret tidligt i morges, i en kattepine med hensyn til, hvor de skal bo indtil da.

- Nogle af dem har en indboforsikring og bliver dermed genhuset, men desværre er det ikke alle, der har sådan en forsikring. Det er en kendt udfordring, at de unge ikke lige får købt en indboforsikring, når de flytter hjemmefra, fordi de ikke er opmærksomme på det, eller fordi det koster penge, og hvis man ikke har en indboforsikring, er man ikke sikret genhusning, siger Jonas Bjørn Whitehorn.

Ikke desto mindre kommer ingen til at mangle tag over hovedet.

- Efter at have været i kontakt med de allerfleste af beboerne mener vi, at der er to beboere, der ikke selv har fundet en løsning på, hvor de skal være. Dem har vi fundet plads til på Præstemarksvej, hvor vi har nogle boliger, som står tomme, fordi de står over for at blive renoveret, og dér kan de være, indtil de kan flytte tilbage, siger Jonas Bjørn Whitehorn.

Hvor store skaderne på de røgskadede lejligheder er, vides endnu ikke med sikkerhed, men Jonas Bjørn Whitehorn oplyser, at forventningen er, at samtlige 14 lejligheder i den vestlige ende af første sal er ubeboelige i øjeblikket, og at der vil gå fra 14 dage og op til en måned, før de igen er til at tage i brug.

I den modsatte ende af bygningen er der på samme etage 15 lejligheder, hvor der efter en kraftig udluftning er mulighed for at opholde sig igen. I alt rummer bygningen 87 lejemål, der tilsammen har omkring 100 beboere.

