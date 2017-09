Unge musiktalenter på hitlejrskole

Hvordan skriver man et hit? Det kan Sara Amalie Gerup, Julie Møller Christiansen og Mads Kinnerup Jørgensen forhåbentligt give et kvalificeret bud på. Den første uge af september har de tre unge roskildensere nemlig deltaget på Music Maker Co-write, en sangskrivningscamp hvor det udelukkende handler om at skrive kommercielle sange og blive bedre til det kreative håndværk.

Arrangørerne af Music Maker Co-write håber på, at campen kan være med til at sætte fokus på sangskrivning som en erhvervsmulighed. Og viser, at det er en seriøs profession, som ikke bare kan give penge på bankkontoen for den enkelte sangskriver, men at det faktisk er en værdifuld eksportvare for landet.