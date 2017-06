Ulovlig overhaling på A6: Kassevogn braget ind i træ

Det var tilsyneladende en ulovlig overhaling der tidligt i morges var årsagen til, at en engelsktalende mand og en medfølgende kvinde endte deres køretur i en kassevogn i et vejtræ ved Gundsømagle Vig lige syd for det gamle mejeri.

Manden har forklaret myndighederne, at han kørte mod syd, hvor der er to spor. Under kørslen må han undvige en personbil, som kører mod nord, og som vælger at overhale en tredje bil ud over de dobbelte optrukne linjer. Under undvige manøvren mister manden kontrollen over bilen og ender med at flække t mindre vejtræ på østsiden af vejen.