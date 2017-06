Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Uklart om forenkling vil gavne Jyllinge

Roskilde - 02. juni 2017 kl. 15:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindst fra Roskildes side har der været presset hårdt på for at få forenklet sagsbehandlingen i forbindelse med kystsikringssager. Derfor bliver det også vel modtaget lokalt, at økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL, også betyder en række forenklinger netop på dét område.

Dels indføres der et princip om, at beskyttelsesprojekter kun skal indsendes til kommunen og håndteres med kommunen uden involvering af fx Kystdirektoratet. Desuden bliver processen forenklet ved, at en række dispensationer og tilladelser fra anden lovgivning bliver suspenderet, når der gives tilladelse til en helhedsløsning, og så bliver der indført en fast track-ordning, hvor klager skal behandles hurtigere.

- Det er en rigtig god ting, for det er det, både vi som kommunen og borgerne i Jyllinge Nordmark har ønsket hele tiden - at sagsbehandlingen bliver samlet ét sted i stedet for, at man skal rundt til både den ene og den anden instans. Men det er for tidligt at sige, om det får nogen betydning for Jyllinge. Det ved vi først, når vi har set lovforslaget, siger Roskilde-borgmester Joy Mogensen (S).

