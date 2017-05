Se billedserie Elever fra Sct. Jørgens Skoles 7. årgang afsluttede i går Ørredpatruljen, så de nu ved en masse om at restaurere vandløb til gavn for ørredbestanden. Foto: Lars Kimer

Uffes yngel: Nye ørredambassadører klækket og flere er på vej

Roskilde - 17. maj 2017 kl. 18:08 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvad er det, I har gjort?

Spørgsmålet lyder lidt eksamensagtigt, som Cecilie Olsson fra Roskilde Oplevelseshavn stiller det, men omgivelserne er Gedebækrenden lidt vest for Roskilde.

Åløbet løber gennem Roskilde Golfklubs bane og videre ud i Roskilde Fjord. Her lidt vest for golfbanen står Sebastian Mohr og Kristoffer Søgaard. De er faktisk til eksamen, iført waders og skovl.

- Vi har lavet om på åløbet, så det er bedre for ørreder. Det handler om at lave skjulesteder, hvor både bæk og havørreden kan skjule sig, indtil de er store nok til at finde vej ud i fjorden, forklarer Sebastian Mohr.

De to drenge er to af 13 elever fra Sct. Jørgens Skole, som denne dag kan kalde sig færdiguddannet som en del af Ørredpatruljen. Det er faktisk det tredje hold, som får den fine titel.

- Ørreden er truet på levesteder, og derfor er det vigtigt, at vi får lavet nogle af vores små vandløb om, så ørrederne igen kan lide at være her. De kan bedre lide disse vandløb frem for dem, der er lige og med høj hastighed på vandet, forklarer Kristoffer Søgaard.

Ørredepatruljen sluttede med, at de 13 elever fik diplom på uddannelsesforløbet samt et medlemsskab af ROLK, Roskilde Lystfiskerklub. Og inden længe vil Ørredpatruljen sprede sig over det meste af Sjælland.

- Vi arbejder allerede i Frederikssund, men inden for det næste år skal også elever i Næstved, Vordingborg, Kalundborg og Gribskov have deres egne patruljer, siger Uffe Clemmensen formand i ROLK og ildsjæl i Ørredpatruljen.

