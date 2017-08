Se billedserie Skolestart på Skt. Josefs Skole i dag viste med al tydelighed, at ikke alle havde fulgte skoleleder Thorsten Dyngbys anbefaling om ikke at køre helt til skolen via Frederiksborgvej, da vejen p.t. er en blind vej. Foto: Lars Kimer

Ufærdig rundkørsel giver kaotisk skolestart ved privatskoler

Roskilde - 09. august 2017 kl. 13:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når forældre i bil i dag og i morgen kører deres børn til skolestart på Sankt Josefs Skole og Roskilde Private Realskole, er vejen i skole lidt anderledes, end den plejer. Den minirundkørsel ved Røde Kors-butikken ved starten af Frederiksborgvej, som kommunen havde lovet færdig til skolestart, er ikke færdig, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det betyder, at de rigtig mange forældre, som er vant til at tage turen ad Frederiksborgvej til skolerne, skal finde alternativer. Det har da også fået begge skoler til at orientere forældrene, og skolelederne kan godt se, at det kan give kaos, indtil rundkørslen er lavet færdig.

- Der er jo alternativer til det at køre helt op på vores dørtrin. Vi har altid anbefalet vores forældre at sætte børnene af længere væk fra skolen og lade dem gå det sidste stykke selv. Nu er der nærmest ingen vej uden om at følge vores anbefalinger, men trafikkaos, det undgår vi nok ikke, siger skoleleder Thorsten Dyngby fra Skt. Josefs Skole.

På Roskilde Private Realskole i Munkebro er der skolestart for 350 elever i morgen. Her forventer skoleleder Heidi Vester også trafikale udfordringer.

- Vi har skrevet ud for at undgå trafikballade første skoledag. Vores elever kommer jo længere væk fra end en almindelig folkeskole, så andelen, der bliver kørt i bil, er større. Vi har altid anbefalet grusparkeringen i Sankt Ols Stræde (som nu er blevet asfalteret, red.), og den bliver for nogen lidt sværere at finde, siger Heidi Vester.

Den nye rundkørsel indvies i øvrigt officielt mandag den 21. august klokken 10.

