Udvalgsformand vil forsone fodboldklubber

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, SF'eren Birgit Pedersen, vil forsøge at klinke skårene mellem Roskildes store fodboldklubber. Tre af dem mener, at det er forfejlet at bygge stadion, der udelukkende er til gavn for den fjerde. Birgit Pedersen får travlt, for hun ønsker en fredsaftale før den 10. januar, hvor den politiske beslutning om et nyt stadion sandsynligvis bliver truffet, men hun tror på, det kan lade sig gøre.