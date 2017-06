Roskilde Festival får ikke så mange frivillige til årets festival, som de regnede med. Fremover vil de prøve at løse opgaverne smartere, så der ikke bliver brug for lige så mange. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Udsolgt redder ikke Roskilde Festival fra frivilligtørke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsolgt redder ikke Roskilde Festival fra frivilligtørke

Roskilde - 21. juni 2017 kl. 12:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom for sent, da Roskilde Festival tirsdag kunne melde udsolgt til årets festival. I hvert fald for mange af de foreninger, der stadig forsøger at lokke folk til at tage en tørn som frivillig.

En udsolgt festival betyder større lyst til at melde sig som frivillig, men de mere mandskabshungrende foreninger har stadig så mange ledige vagter og så kort tid til deadline, at det ikke forslår.

Der skal nok blive festival alligevel, men serviceniveauet kan komme til at lide.

- K øerne bliver længere, når der ikke er nok mennesker til at producere. Det er jo skidt for hele Roskilde Festival, at vi skal levere et produkt af dårligere kvalitet end det, publikum er forvænt med, siger leder Arne Nielsen, som forventer længere køer i madboden, Dixie Burger, hvor han er leder.

Roskilde Festival anslår, at der højst bliver 1000 færre frivillige end sidste år, og at publikum ikke vil mærke det. Til næste år forventer de at skære i antallet af frivillige.

- Vi kommer til at se på, hvordan vi dimensionerer festivalen, så vi får behov for færre frivillige. Det har været en ambition, vi har haft i flere år, siger hr-chef Hans Christian Nielsen.

relaterede artikler

Roskilde Festival: Desperat forening giver dusør for frivillige 01. juni 2017 kl. 12:35