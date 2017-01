Artiklen: Udgiver magasin for at sælge byen

Udgiver magasin for at sælge byen

- Vi har så meget at byde på, som ingen aner noget om, siger formand for Viby Cityforening, Marianne Pedersen, om baggrunden for magasinet. Hun tilføjer, at der også for »gamle« Vibyborgere vil være overraskende historier at finde i magasinet, ting de ikke vidste, eller har hørt om før.