Uddannelserne i Roskilde og Lejre indgår nyt samarbejde

Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres formål er at sikre alle unge mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de unge, der har brug for en ekstra indsats for at blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse - samt støtte til at fastholdes i uddannelsen.