Tyveduo på fri fod efter indbrud i biler

Duoen blev anholdt, efter at en borger havde ringet til politiet og fortalt, at de var i gang med at bryde ind i en bil på Schmeltz Plads. Borgeren holdt politiet løbende underrettet om de to mænds gøren og laden, indtil betjentene kom til stedet, og kunne tilmed fortælle, at duoen forsøgte at gemme sig under en bus.