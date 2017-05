En 65-årige mand fik stjålet sin pung, da han var hjælpsom og forklarede vejen til stationen til en ung mand. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Tyv spurgte om vej og snuppede pung

Roskilde - 22. maj 2017 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være dyrt at være hjælpsom, hvis man ikke passer godt på. Det må en 65-årig mand fra Roskilde sande, efter han var udsat for et tricktyveri søndag eftermiddag klokken 14.30.

Manden kører på sin el-scooter ved Folkeparken, da en ung mand kommer løbende hen til ham. Den 65-årige mand stopper op, og den unge mand viser ham et kort over Roskilde og spørger, hvor Roskilde Station ligger. Den 65-årige mand forklarer, at det er den anden vej. Derefter går den unge mand fra stedet.

Senere omkring klokken 18 er den 65-årige mand ude at handle og opdager, at hans pung er væk. Pungen lå i hans jakkelomme med lynlås. Manden har spærret sit hævekort og oplyser til politiet, at pungen er en sort skin pung. Den indeholdt 2700 kroner, sundhedskort, hævekort til Nordea bank, samt regninger.

Den 65-årige mand har fortalt politiet, at han tidligere har set den unge mand i Føtex i Stationscenteret. Han beskriver ham som værende sydeuropæisk af udseende, 20-25 år, 175-180 centimeter høj. Han er spinkel af bygning og har brunt hud, og han har brunt mellemlangt hår. Han har desuden en lang spids næse og taler fransk, Han var iført almindelige cowboy bukser, hvide kondi sko, anorak med hætte i olivengrøn og bar en blå sæk med hvide striber.