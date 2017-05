En lommetyv var hurtig og snuppede en 60-årig kvindes dankort, da hun var ude at handle. Forinden havde manden luret pinkoden og kunne derfor efterfølgende hæve et stort beløb. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Tyv skubbede sig til dankort

Roskilde - 18. maj 2017 kl. 10:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et hurtigt skub, men det var åbenbart nok til, at en udenlandsk udseende mand både fik fat i pinkode og dankort fra en 60-årig kvinde fra Roskilde, da hun handlede i Rema 1000 i Ros Have i Roskilde klokken 13.39 tirsdag eftermiddag.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun i Rema 1000 havde stået foran en mand med østeuropæisk udseende. Gerningsmanden havde i samme øjeblik, som forurettede indtastede pinkode på dankortterminalen, skubbet hende og sagt undskyld. Kvinden fortsatte og lagde de indkøbte varer i sin kurv.

Nets kontaktede kvinden senere samme dag og oplyste, at hendes kort nu var spærret grundet mistanke om bedrageri. Kvinden kunne i den forbindelse bekræfte, at hendes kort var væk, og at det måtte være sket i Rema 1000.

Gerningsmanden havde efterfølgende hævet et stort beløb fra henholdsvis pengeautomater i Roskilde samt butikker inde i København.

Politiet opfordrer i den forbindelse til, at man altid passer rigtig godt på sin pinkode, når man handler eller hæver penge. Dæk helst for indtastningen. Det er den sikreste måde at undgå tyveri på.