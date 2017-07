Selv om et hus har haft et forsøg på indbrud og et andet har haft indbrud, er der ikke blevet stjålet noget fra to huse på Ibsgården i Himmelev. Foto: Thomas Olsen

Tyv gik forgæves to steder

I det ene hus er indbruddet sket i tidsrummet mellem lørdag klokken 12 og mandag klokken 14.30, mens en alarm i det andet hus meget præcis kan fortælle, at indbruddet skete natten til mandag klokken 01.23. Det er derfor ikke utænkeligt, at indbruddene er sket i samme omgang.

I det første hus er et vindue blevet brudt op ind til et bryggers. Der er mærker efter en skruetrækker. Herefter har tyven primært været en tur på første sal, hvor et soveværelse og tre andre værelser er gennemrodet. I stueetagen er kun en skuffe i spisestue blevet åbnet. Der er ikke blevet stjålet noget.

I det andet hus på Ibsgården blev beboeren kontaktet af sit vagtselskab og orienteret om, at nogen havde forsøgt at bryde et vindue op i hans hjem. Beboeren ringede straks til politiet for at fortælle dem, at der kunne være gerningsmænd på spil i Himmelev. Den besked blev givet videre til patruljerne i Roskilde.