Tyv blev fanget på kamera

En beboer på Ørebjergvej har et kamera opsat og kan se, at der har været en person inde på værelserne klokken 1.08. Vedkommende er kommet ind via en terrassedør, som er blevet brudt op. I huset er skuffer blevet gennemrodet.

På Fiskergårdsvej kan beboerne ikke give et lige så præcist tidspunkt, men her har der været indbrud i tidsrummet fra lørdag klokken 18 til søndag klokken otte. Her er tyven kommet ind via et gavlvindue, som er brudt op ind til et værelse. Tyven har været i både soveværelse, stue og gang. Der er rodet ved en æske i gangen, og skuffer er blevet åbnet i stuen, hvorefter tyven er smuttet ud af terrassedøren. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.