Roskilde Teamgym har i tre år arbejdet målrettet på at skulle over i et nyt idræts- og bevægelsescenter, men hvis det bliver udskudt på grund af en retssag om Roskilde Dampradios flytning, kan det få alvorlige konsekvenser. De mangler i den grad faciliteterne, efter Ramsø Hallen brændte. Foto: Jens Wollesen

Tusinder af idrætsfolk bliver fanget i flyttestrid

Radioen vil ikke flytte ud af sine lokaler i Gartnergården, som skal rives ned for at gøre plads til byggeriet. Derfor har Roskilde Kommune trukket dem i retten, men selv hvis de får byrettens ord for, at Roskilde Dampradio skal flytte inden 1. marts, kommer der til at gå meget længere tid.