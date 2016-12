Tuberne gjorde arbejdet på havnen

I al almindelighed har roere ingenting mod vand, men det seneste døgns tid har Roskilde Roklub kæmpet for at undgå vandet - og det er stort set lykkedes, fortæller klubbens formand, Ove Pedersen.

- Roklubben har klart det fint. Vi måtte »ofre« kajakhuset, for det ligger på laveste område overhovedet, og det ville watertuben alligevel ikke have kunnet dæmme op for. Så den blev lagt mellem ishuset og kajakhuset - og da vandet begyndte at stige, var det tydeligt, at det også var det helt rigtige valg, siger Ove Pedersen.