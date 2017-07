Foto: Jan Holm

Tricktyve hærgede i weekenden

Roskilde - 24. juli 2017 kl. 13:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere har i weekenden været udsat for forskellige typer af tricktyveri.

Tidligt lørdag eftermiddag gik en 82-årig kvinde fra Roskilde på Københavnsvej, da en mand og en kvinde i en mørk personbil holder ind ved hende.

Herefter stiger en kvinde ud af bilen og forsøger at tage den 82-åriges diamantring. Det lykkedes imidlertid ikke, hvorefter kvinden et kort frem og beder om hjælp til at finde vej. Men det lod den 82-årige kvinde sig ikke narre af, og hun begynder at gå fra stedet.

Nogle timer senere ringede en kvinde på en dør på Støden under påskud af at være hjemmehjælper. Hun bad den 87-årige beboer om at gå på toilettet. Imens stjal hun en perlekæde og ringe fra den 87-årige.

Tidligt søndag morgen fuppede to mandlige tricktyve sig til en mobiltelefon ved at lade som om, at den ene af dem havde maveonde.

Det skete i tunnellen ved stationen, hvor de to spurgte en 24-årig forbipasserende mand fra Roskilde, der var på vej hjem fra byen, om at låne hans mobiltelefon for at ringe efter deres forældre.

Den 24-årige lånte dem sin telefon, hvorefter de stak af.

Kort efter mødte den 24-årige igen mændene ved 7-Eleven, hvor de sagde, at den forurettede kunne få sin telefon tilbage, hvis han betalte dem 1000 kroner.

Den 24-årige betalte pengene, hvorefter mændene igen stak af - nu både med penge og telefon.

Telefonen blev senere fundet foran Føtex og indleveret til politiet.