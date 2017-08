Politiet håber at kunne få fingre i den tricktyv, der sparker bolde ind i folks haver.

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyv huserer igen med bold-fidus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyv huserer igen med bold-fidus

Roskilde - 15. august 2017 kl. 12:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tricktyv har genoptaget en fidus, som blev brugt i flere tilfælde tidligere på året.

Tricket er, at tyven ringer på og spørger om lov til at hente en bold, som er skudt ind i haven, og så benytter tyven lejligheden til at stjæle fra huset.

Den fidus blev brugt to gange mandag formiddag, hvor tyven havde held til at snyde sine ofre, mens han senere på dagen mislykkedes med et nyt forsøg.

Først fik en 87-årig kvinde i Baunehøjparken i Jyllinge stjålet 1000 kroner fra sin pung, da gerningmanden spurgte om lov til at hente en bold i haven og blev lukket ind, da der kun var adgang til haven gennem huset.

Ved et hus på Havslunde i Himmelev brugte tricktyven et påstået barnebarn som årsag til, at en bold skulle være havnet i en have. Her gik en 81-årig mand ud for at åbne havelågen og hjælpe den fremmede med at lede efter bolden, men han forduftede hurtigt, og det viste sig, at 1600 kroner var stjålet fra en pung i stuen.

Politiet formoder, at der er tale om den samme person, og at det i øvrigt er den samme mand, som tidligere har turneret med tricket.

Det skyldes, at ikke bare fremgangsmåden og det geografiske område er det samme, men også beskrivelsen af en dansk mand i fyrrerne. Tyven blev mandag beskrevet som en dansk udseende mand på 40-45 år, 180-185 centimeter høj og med kort, lyst hår. Han bar en ternet skjorte og lyse bukser.

Politiet ledte uden held efter ham efter den første episode på Havslunde, men ofrene vil muligvis blive tilbudt at se i forbryderalbummet for at identificere tricktyven.