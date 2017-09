En blot treårig dreng forsvarede sin mor, da hun blev slået af sin jaloux kæreste. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Treårig ville beskytte sin mor mod voldsmand

Roskilde - 02. september 2017 kl. 05:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en alder af blot tre år prøvede en dreng at standse en 36-årig mand, som var i gang med at banke drengens mor.

Det skete en søndag aften i januar i en lejlighed på Fælledvej i Roskilde, hvor den 36-årige var hjemme hos sin daværende kæreste, der er mor til den treårige. Men forholdet mellem de voksne var anstrengt, fordi den 36-årige var jaloux efter at have set en sms-korrespondance mellem kvinden og hendes ekskæreste, der er far til den treårige.

Ifølge kvinden virkede den 36-årige en tikkende bombe under aftensmaden, hvor de begyndte at skændes. Han blev truende, og hun bad ham om at gå og aflevere sine nøgler til lejligheden. I entreen tog den 36-årige kvælertag på kvinden og kastede hende ind i en væg, så hun slog hovedet og faldt om på guldet. Derpå satte han sig overskrævs på hende, selv om han vidste, at hun var gravid i tredje måned, samtidig med at han tog hårdt fat om hendes kæbe og skreg hende ind i ansigtet.

Det blev for meget for den treårige at overvære, og grædende gik han hen og forsøgte at trække eller skubbe sin mors overfaldsmand væk fra hende. Og det bevirkede, at manden stoppede, så drengens mor fik lejlighed til at sætte sig op.

Den vold, som den 36-årige begik mod den treåriges mor, er nu blevet straffet med samfundstjeneste, hvor retten blandt andet lagde vægt på, at volden var foregået for øjnene af kvindens søn.

