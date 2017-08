Ny lokalplan for Rema 1000 ved Snoldelev møder modvind, men tegner alligevel til at blive vedtaget med et solidt flertal, når den skal behandles på byrådsmødet på onsdag. Foto: Kim Rasmussen

Tre partier går imod Rema ved Snoldelev

Roskilde - 26. august 2017 kl. 13:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har efterhånden taget nogle år at nå frem til, om der skal eller ikke skal bygges en Rema på Snoldelev Bygade tæt på Køgevej.

Nu er forvaltningen nået frem med et udspil til en lokalplan, som skal vedtages politisk, før den sendes i høring.

Men der er langt fra politisk enighed om, planen overhovedet er den rette.

På det seneste møde i plan- og teknikudvalget gik Enhedslisten imod planen. Partiet argumenterede med, at kommunen bør holde fast i, at handel bør samles central i byerne. Et princip, som kommunen selv har vedtaget.

Enhedslisten er også nervøs for, at en Rema ved Køgevej vil svække handlen i Gadstrup og vil forhindre yderligere muligheder for byudvikling i Snoldelev. Endelig vil den valgte placering ødelægge den grønne indgang til Snoldelev, står der i mindretalsudtalelsen.

Ikke bare Enhedslisten er bekymret over, om projektet med en Rema på den valgte placering nu også er den mest fornuftige. På økonomiudvalgsmødet tidligere på ugen valgte SF og De Konservative at følge trop.

- Jeg er ikke overbevist om, at en Rema ved Køgevej er den rigtige beslutning. Det bliver mest en butik for folk i bil. Måske vi skulle placere vores butikker, så de også gavner dem uden bil, siger Lars Lindskov (K), som også er bekymret for, hvad borgerne i fx Gadstrup siger til en ny butik.

- Jeg har skrevet til dem, jeg kender fra Gadstrup og spurgt, hvad deres holdning er, og hvad de hører fra deres snak med borgerne i Gadstrup og Snoldelev. Når jeg har tilbagemeldinger, så vil jeg mere kvalificeret kunne tage stilling, siger han.

Også SF har valgt at tilslutte sig bekymringerne, hvilket bringer antallet af byrådsmedlemmer, som er imod byggeriet op på fem ud af 31.

Loklaplanen skal i øvrigt vedtages på byrådsmødet onsdag den 30. august.

